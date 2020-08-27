МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. РЖД рассматривают возможность выпуска социальных облигаций, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.

Он отметил, что РЖД постоянно прорабатывают новые инструменты финансирования, и напомнил, что в прошлом году они стали первой компанией из России, разместившей "зеленые" еврооблигации на международном рынке, и повторно вышли с размещением в марте текущего года.

"Мы продолжим работу по мониторингу возможностей использования инструментов ответственного инвестирования. Сейчас прорабатываем возможность выпуска "социальных" облигаций. Средства от них будут направлены на развитие социально важных направлений деятельности компании", — рассказал гендиректор РЖД.

Также РЖД первые из российских компаний выпустили вечные бонды. Белозеров отметил, что вечные бонды компания рассматривает, в первую очередь, в качестве антикризисной меры.

"Облигации без срока погашения позволяют учитывать их в составе капитала по МСФО, не увеличивая долговую нагрузку с точки зрения отчетности. Средства, полученные от размещения, как мы и говорили, будут направлены на инвестпроекты РЖД. До конца года мы планируем разместить еще 340 миллиардов рублей, из них 20 миллиардов рублей для финансирования инвестпрограммы ФПК", — напомнил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.