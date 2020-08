МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей", крупный российский ритейлер, в первом полугодии 2020 года получила чистый убыток по МСФО в размере 900 миллионов рублей против прибыли в размере 632 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении ритейлера.

Показатель EBITDA группы в январе-июне вырос на 5,6% и составил 6,698 миллиарда рублей. Выручка ритейлера увеличилась на 6,5% — до 85,059 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 7,9%, как и годом ранее. Валовая прибыль повысилась на 4,3% — до 19,654 миллиарда рублей.

Общий долг "О'Кей" на 30 июня составил 35,077 миллиарда рублей, увеличившись на 4,1% по сравнению с концом июня прошлого года. Чистый долг повысился на 10,9% — до 32,895 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA осталось на уровне 3,9x.

Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. "О'Кей" — крупная российская розничная сеть, ей принадлежат 177 магазинов в крупнейших городах России. Основные бенефициары ритейлера — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 44,79% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.