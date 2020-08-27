МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding ведет переговоры с курьерской компанией YTO Express Group об увеличении своей доли в ней с целью стать главным акционером, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Alibaba Group Holding, которая уже владеет около 10% акций YTO, ведет переговоры с основателями YTO Ю Хуэйцзяо (Yu Huijiao) и Чжаном Сяоцзюань (Zhang Xiaojuan) о покупке дополнительной доли в компании в размере до 30%" — рассказали собеседники агентства.

Согласно расчетам агентства, исходя из рыночной стоимости YTO Express Group в 47,4 миллиарда юаней (6,8 миллиарда долларов) по состоянию на 26 августа, 30% акций будут оцениваться в 2,1 миллиарда долларов. Источники отметили, что окончательные детали сделки еще не определены.

Рейтер отмечает, что Alibaba в Китае не имеет собственного сервиса по доставке товаров, но приобрела доли в ведущих компаниях по экспресс-доставке (ZTO Express, Yunda Holding Co и Best) с целью обеспечить надежное обслуживание и опережать конкурентов, таких как JD.com, у которых есть собственная сеть.

YTO — третья по величине компания по экспресс-доставке в Китае.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.