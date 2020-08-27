МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропортов Москвы — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" — в июле вырос к июню в 2,3 раза, но падение к июлю прошлого года составило 61%, следует из сообщения Росавиации.

"В аэропортах Московского авиационного узла (МАУ) в июле 2020 года отмечается рост объёма пассажирских перевозок по сравнению с июнем текущего года. Всего в июле 2020 в аэропортах Москвы обслужено около 4,2 миллиона пассажиров, в июне 2020 года — 1,8 миллиона пассажиров", — говорится в сообщении. Таким образом, пассажиропоток в месячном выражении вырос в 2,3 раза.

В июле прошлого года московские аэропорты обслужили 10,8 миллиона человек, следовательно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 61%. На внутренних линиях в июле аэропорты Москвы обслужили почти 4,1 миллиона пассажиров, что в 2,4 раза больше показателей июня. На международных рейсах количество пассажиров выросло к июню на 17,4%, до 81 тысячи.

В 2,4 раза увеличился пассажиропоток "Домодедово", в июле услугами аэропорта воспользовались 1,7 миллиона пассажиров, в июне 2020 года — более 716 тысяч пассажиров. Трафик в "Шереметьево" вырос в 2,3 раза. Более 1,4 миллиона пассажиров обслужено в аэропорту в июле текущего года, 611,98 тысячи пассажиров — в июне.

Объём пассажирских перевозок за июль во "Внуково" вырос в 2,2 раза и составил более 1,05 миллиона пассажиров (июнь 2020 года — 470,9 тысячи пассажиров).

"Всего за семь месяцев 2020 аэропорты МАУ обслужили более 25,27 миллиона пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года пассажиропоток сократился на 56% (57,49 миллиона пассажиров), что связано с падением авиатрафика из-за COVID-19 весной и в начале лета", — отмечает Росавиация.