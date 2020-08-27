МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Средняя цена на билет в кино в России с 2000 по 2018 год выросла в 14,5 раза, с 18 до 261 рублей, рассказали РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения ко Дню российского кино.

"В 2000 году посещение кинозала в России стоило в среднем 18 рублей, в 2010 году – уже 162 рубля, в 2016 и 2017 годах – 258 рублей, а в 2018 году – 261 рубль", — говорится в отчете медиаофиса.

Также по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), на которую ссылается медиаофис, в 2019 году кинотеатры в России посетили 219,4 миллиона зрителей, что на 9,5% больше, чем годом ранее. Рекордные сборы от просмотров составили 55,5 миллиарда рублей, а на долю российского кино пришлось 12,3 миллиарда, – его посмотрели более 50 миллионов зрителей.

Кроме того, по итогам прошлого года российский рынок кинопроката стал крупнейшим среди стран Европы по числу проданных билетов.

По данным ЕАИС, киноаудитория России преимущественно женская — 55%, средний возраст кинозрителя – 28 лет, а самая многочисленная возрастная группа – 25-34 года занимает 32,5%, то есть это каждый третий посетитель кинотеатров.

"Впрочем, если посмотреть на статистику Росстата, можно раскрыть секрет популярности кинотеатров у аудитории 25-34 лет. Просто это – наиболее многочисленная часть населения страны. Для сравнения, в 2017 году в возрасте 19 лет в России было 666 тысяч мужчин и 646 тысяч женщин. А в возрасте 29 лет – 1,320 миллиона мужчин и 1,289 миллиона женщин. В возрасте 49 лет – уже 824 тысяч мужчин и 921 тысяча женщин", — объяснили в медиаофисе.