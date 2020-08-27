МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Количество самозанятых выросло в стране в первом полугодии текущего года вдвое, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на молодежном форуме "iВолга".

"Тема самозанятых получила очень мощное развитие, это тот проект, который и так развивался. У нас была возможность у самозанятых в 19 регионах получать такой статус, теперь с 1 июля все без исключения субъекты получили такую возможность, и большинство воспользовалось. У нас по итогам полугодия в два раза увеличилось число самозанятых", — сказал он, не уточнив точное количество пользователей такого налогового статуса.

Министр отметил, что статус самозанятого — не только возможность для граждан без лишних проблем законно заниматься предпринимательством, но и серьезный вызов всей системе этого вида деятельности. Решетников сравнил самозанятых с агрегаторами, которые "разрушили традиционные фирмы", например, таксопарки начали конкурировать с ресторанами в заказе еды.

"Так и самозанятые являются конкурентами традиционных трудовых отношений и тоже стимулируют и удаленку, и все другие процессы", — заключил он.

С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года он был распространен еще на 19 субъектов РФ, а с 1 июля все регионы получили право ввести на своей территории этот режим.

Получение статуса плательщика налога на профессиональный доход позволяет гражданам легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками: им не нужно лично посещать налоговые органы и подавать отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима составляет 4% при работе с физическими и 6% при работе с юридическими. Режимом могут воспользоваться предприниматели, у которых нет наемных работников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.