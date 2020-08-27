МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в первом полугодии 2020 года выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 226,4 миллиона долларов, сообщила судоходная компания.

Валовая выручка при этом выросла на 19,8% — до 951,3 миллиона долларов. Чистая выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась на 31,8% — до 782,7 миллиона долларов. EBITDA выросла на 54,7% — до 578,6 миллиона долларов.

"СКФ ("Совкомфлот" — ред.) достиг запланированных на отчетный период производственных и финансовых показателей. Показатель EBITDA за последние 12 месяцев впервые в истории компании превысил 1 миллиард долларов", — цитирует компания своего гендиректора Игоря Тонковидова.

"Тайм-чартерные доходы от работы флота в газовом и шельфовом сегментах за отчетный период выросли на 10% и составили 342 миллиона долларов. Общий объем будущей законтрактованной выручки на конец отчетного периода составил рекордные для СКФ 12,8 миллиарда долларов", — добавляет "Совкомфлот" со ссылкой на Тонковидова.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества.