МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Производство мочегонного препарата фуросемид, который используется для лечения острой сердечной недостаточности, отека лёгких и некоторых других жизнеугрожающих состояний, нерентабельно, в связи с чем Минпромторг России прорабатывает вопрос предотвращения дефицита лекарства, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Вместе с тем, стоит отметить, что поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов — ред.), и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным. Кроме того, необходимо учитывать сохраняющиеся тенденции к росту стоимости фармацевтической субстанции. Учитывая изложенное, нами было направлено соответствующее обращение в Минздрав России и ФАС России. В настоящее время мы совместно с указанными ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти — ред.) прорабатываем вопрос предотвращения дефектуры данного лекарственного препарата и повышения его доступности для системы здравоохранения", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что Минпромторг находится на связи с участниками фармрынка. По данным пресс-службы, в сентябре один из отечественных производителей выпустит в обращение порядка 250 тысяч упаковок лекарственного препарата.

Ранее в четверг Независимое медицинское сообщество опубликовало открытое письмо, в котором указывало на исчезновения из аптек и медицинских учреждений России фуросемида в инъекционной форме.

"В России каждый день сотни тысяч пациентов должны получать инъекции фуросемида в больницах и отделениях реанимации, без него будет крайне затруднена кардиохирургическая помощь, будет крайне затруднено лечение при других тяжёлых заболеваниях. Без этого препарата может значительно вырасти смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в стационарах", — отмечали они в своем обращении.

По данным аналитических агентств, продажи раствора фуросемида для внутримышечного и внутривенного введения по итогам первого полугодия 2020 года снизились на 23,2% к аналогичному периоду прошлого года и составили 1,18 миллиона упаковок. Лекарство продавали 8 производителей, из них 5 — отечественные. Продажи препарата в инъекционных формах по итогам первого полугодия снизились на 33,2% к аналогичному периоду 2019 года, до 1,22 миллиона упаковок. Препарат продавали 14 производителей, из которых 10 отечественных.