МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Предварительные данные системы онлайн бронирования TravelLine показали, что Санкт-Петербург занял четвертое место по популярности среди городов, где в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата затраченных средств было забронировано наибольшее число гостиничных номеров, сообщает Федеральное агентство по туризму.

В четверг, 27 августа, Ростуризм отчитался о промежуточных итогах программа доступных путешествий по России. В рамках программы путешествующие внутри страны россияне могут получать кешбэк в размере до 15 тысячи рублей. Как отмечалось в сообщении ведомства, на 27 августа программой воспользовались около 50 тысяч человек, приобрели туров и размещений в отелях более чем на 900 миллионов рублей.

"По предварительным данным с официальных сайтов гостиниц, предоставленным технологическим партнером акции системой онлайн бронирования TravelLinе, город на Неве расположился в топе по количеству бронирования номеров с официальных сайтов гостиниц", — проинформировали в Ростуризме.

Сумма, которую потратили на это туристы, равна 8 миллионам рублей. Средний чек составляет 42 тысячи рублей, а средняя продолжительность пребывания – 7 ночей.

Для сравнения, аналогичные показатели лидера списка – Кубани – составляют 43 миллиона рублей, 57,7 тысячи рублей, 9 ночей. На втором месте – Крым, где потраченная туристами сумма составляет 30,2 миллиона рублей, средний чек составляет 56,9 тысячи рублей, а средняя продолжительность пребывания – 9 ночей. На третьем месте в рейтинге находится Ставропольский край. Общая стоимость бронирований с официального сайта в нём составила 25,5 миллиона рублей, средний чек 82,4 тысячи рублей, а продолжительность пребывания – 11 ночей.

"Культурная столица России открывает для туристов множество возможностей для самого разнообразного отдыха. Санкт-Петербург – город с особой атмосферой, со своим настроением. Ранней осенью еще можно покататься по каналам и полюбоваться красивой архитектурой с воды, насыщенную экскурсионную программу совместить с посещением современных городских пространств, например, парка Новая Голландия, Севкабель порта, Ленполиграфмаша и многих других. Живописные дороги, такие как Приморское шоссе ­– прекрасный повод отправиться в автомобильное путешествие, посетить Курортный район, в котором много оздоровительных центров, отелей, полюбоваться балтийскими видами и конечно, погулять по паркам императорских резиденций, с их фонтанными комплексами и дворцами", – прокомментировала ситуацию глава Ростуризма.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев отметил, что это ожидаемая и хорошая новость. "Петербург по праву называют туристским магнитом России, ведь он способен круглый год быть интересным как для россиян, так и для иностранцев. Не только в тёплый сезон есть чем заняться в Петербурге. Мы все рады, что туризм начинает восстанавливаться после преодоления последствий пандемии. Отдельная благодарность моим друзьям и коллегам из Ростуризма за то, что город попал в число регионов, для которых кешбэк действует с августа, а не с октября. Помимо этого, инициатива правительства России и Ростуризма простимулировала наши городские программы по развитию туризма", — сказал он.