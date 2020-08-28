МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Две партии препарата для лечения лейкоза у детей "Онкаспар" в количестве 1000 упаковок уже ввезены в Россию, поставка третьей партии ожидается в октябре, сообщила пресс-служба Минпромторга со ссылкой на слова главы ведомства Дениса Мантурова.

При своевременном приеме "Онкаспара" у пациента появляется больше шансов на ремиссию и отсутствие рецидивов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования ввоза из Франции в Россию препарата "Онкаспар" для больных лейкозом детей, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. Правительство выделило более 273,5 миллиона рублей для поставки 1,5 тысячи упаковок препарата. Закупкой, ввозом и доставкой лекарства занимается Московский эндокринный завод.

"Московскому эндокринному заводу поручено закупить, ввезти и доставить 1,5 тысячи упаковок не зарегистрированного в России французского препарата "Онкаспар", предназначенного для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей. Поставку предполагается осуществить в три этапа: в июне, августе и октябре 2020 года, по 500 упаковок. Две партии уже ввезены в страну", — отметил Мантуров.

В России отсутствуют аналоги французского препарата. В 2019 году у него сменился производитель, который не стал продлевать регистрацию "Онкаспара" на территории России. В результате лекарство постепенно исчезло из продажи.

"В рамках исполнения распоряжения правительства Российской Федерации ФГУП "Московский эндокринный завод" уже осуществил ввоз 1000 упаковок в Россию. Поставка последней третьей партии планируется в октябре. Таким образом, полторы тысячи упаковок в 2020 году будут распределены по онкоцентрам страны", — отмечается в сообщении.