МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Противоэпидемические ограничения, вводившиеся в России из-за COVID-19, не привели к значительному росту переносов сроков ввода жилья, а запуски новых проектов находятся в пределах обычных колебаний, говорится в сообщении компании "Дом.РФ".

Аналитики компании, проанализировав проектные декларации застройщиков за период с июня 2019 года по август 2020-го, подсчитали, что в среднем каждый месяц российские девелоперы переносили сроки ввода 3,3–3,7 миллиона квадратных метров жилья. В прошлом году пик переносов (6,1 миллиона "квадратов") пришелся на июль, когда застройщики корректировали документацию в связи с переходом на эскроу-счета и проектное финансирование.

"Существенный отклонений от исторических значений не зафиксировано и этой весной на фоне ухудшения макроэкономических условий, произошедшего под влиянием пандемии коронавируса", — подчеркивается в сообщении.

По данным "Дом.РФ", в апреле, когда были введены жесткие противоэпидемические ограничения и в ряде регионов приостанавливалась стройка жилья, девелоперы задекларировали перенос сроков ввода немногим более 3 миллионов "квадратов". В июне и июле объем переноса составил 4,5 и 4,1 миллиона квадратных метров. В мае и августе перенесли сдачу 2,2 и 2,3 миллиона "квадратов".

Как указывается в сообщении, не изменились существенно и темпов запуска новых проектов. В среднем за месяц российские застройщики публикуют проектные декларации на 2,2-2,3 миллиона квадратных метров жилья. Многие девелоперы поспешили опубликовать новые проектные декларации в марте, в преддверии жестких ограничительных мер (совокупно на 4,3 миллиона "квадратов"). Схожий скачок наблюдался в июне 2019 года в преддверии реформы долевого строительства, когда застройщики задекларировали новые проекты на 6,5 миллиона квадратных метров.