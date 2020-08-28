МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической группы компаний "Протек" по МСФО в первом полугодии увеличилась в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,008 миллиарда рублей, следует из отчетности.

Выручка группы за первое полугодие составила 133,7 миллиарда рублей, увеличившись на 6,8% в годовом выражении. Операционная прибыль выросла на 37,3%, до 5,551 миллиарда рублей. Себестоимость продаж в первом полугодии составила 112,687 миллиарда рублей, увеличившись на 5,4%.

Долгосрочные обязательства на конец июня 2020 года составили 22,19 миллиарда рублей против 22,35 миллиард на конец декабря 2019 года. Краткосрочные обязательства на конец июня сократились на 10,4%, до 87,57 миллиарда рублей.

Группа компаний "Протек" работает в нескольких сегментах фармацевтической отрасли: производство лекарств ("Фармфирма "Сотекс", "Рафарма", "Анвилаб"), дистрибьюция фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья ("ЦВ "Протек"), розничные продажи (аптечная сеть "Ригла", "Аптечная сеть 03").