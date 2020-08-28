КИЕВ, 28 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет часть рейсов в сентябре из-за введения временного запрета на въезд иностранцев в страну, сообщила пресс-служба компании.

Кабинет министров Украины из-за пандемии коронавируса решил запретить въезд для иностранцев в страну с 28 августа, кроме ряда категорий. Въезд разрешен иностранцам, у которых есть разрешение на проживание на Украине, которые являются членами международных и гуманитарных миссий, а также тем, кто следует через страну транзитом. Также запрет не касается водителей грузовых транспортных средств, инструкторов государств-членов НАТО, культурных деятелей, у которых есть приглашения от культурных учреждений, и некоторых других категорий лиц.

"В результате принятия указанных мер (решение кабмина о запрете въезда иностранцам – ред.), МАУ вынуждена пересмотреть расписание рейсов и существенно их сократить", — говорится в сообщении.

В частности, с 14 сентября будут полностью отменены рейсы из Киева в Запорожье, Мадрид, Барселону, Афины, Женеву, Дели, Берлин, Кишинев и в обратную сторону. Также с 20 сентября отменяют рейс Киев — Херсон — Киев. Кроме того, частично сократят количество рейсов из Киева в Одессу, Париж, Дюссельдорф, Брюссель, Дубай, Стамбул, Тель-Авив и в обратную сторону.

По данным пресс-службы, в сумме общего текущего пассажиропотока процент перевезенных иностранцев составляет примерно 60%.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября, также кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 24 миллионов случаев заражения, свыше 821 тысячи человек скончались. Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 114497 случаев инфицирования COVID-19, скончался 2451 человек, 55083 выздоровели.