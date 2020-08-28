МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Девелоперская группа "Пионер" в первом полугодии 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 33% — до 3,2 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка компании за шесть месяцев выросла на 19% — до 18,5 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 29% — до 7,1 миллиарда рублей, операционная – на 29%, почти до 5 миллиардов рублей, прибыль до налогообложения – на 31%, до 4,2 миллиарда рублей.

Как уточняется в сообщении застройщика, продажа квартир принесла ему 13,3 миллиарда рублей, апартаментов – 2,7 миллиарда рублей, машино-мест – 746 миллиона рублей. Доходы от реализации коммерческой недвижимости увеличились с 1,1 миллиарда рублей в первом полугодии 2019 года до 1,5 миллиарда рублей в текущем году.

Долгосрочные обязательства девелопера выросли с начала года на 29% — до 18,6 миллиарда рублей, в том числе обязательства по кредитам и займам – на 35%, до 16 миллиардов рублей. Стоимость активов "Пионера" увеличилась за полгода на 6% и достигла 64,2 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

ГК "Пионер" основана в 2001 году на паритетных началах Андреем Грудиным и Леонидом Максимовым, она строит объекты жилого и коммерческого назначения на территории Москвы и Санкт-Петербурга. После самоубийства Грудина в июне 2020 года Максимов стал единственным владельцем "Пионера".