МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company проведет реорганизацию бизнеса, в рамках которой предложит добровольное увольнение четырем тысячам сотрудников, говорится в сообщении компании.

"Для минимизации влияния структурных изменений компания сегодня объявила о программе добровольного увольнения, которая даст сотрудникам возможность получить пособия при увольнении, если они имеют на них право. Программа предполагает повышенные пособия и сначала будет предложена примерно 4 тысячам сотрудников в США, Канаде и Пуэрто-Рико, у которых крайний срок приема на работу — 1 сентября 2017 года или ранее", — пишет компания.

Аналогичная программа, как добавляет Coca-Cola, будет предложена во многих других странах. Ожидается, что добровольная программа позволит снизить количество принудительных увольнений. Компания оценивает расходы, связанные с программами по увольнению, в размере примерно от 350 до 550 миллионов долларов.

В рамках реорганизации компания планирует изменить структуру. В частности, новая модель будет включать девять подразделений в четырех географических сегментах вместо 17, которые есть сейчас. "Девять новых операционных подразделений компании помогут оптимизировать организацию, заменив существующие бизнес-подразделения и группы. Операционные подразделения будут тесно взаимосвязаны, они будут отличаться большим единством в структуре и акцентом на устранении дублирования ресурсов и более быстром внедрении новых продуктов", — говорится в сообщении.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite. Всего компания насчитывает более 500 брендов. Включая партнеров по разливу, штат компании насчитывает более 700 тысяч человек.