МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Набор первоклассника в России в этом году подорожал по сравнению с 2019 годом на 2%, до в среднем 21 тысячи рублей, сообщает Росстат.

"Тенденция последних лет — рост цен на предметы гардероба и канцелярские принадлежности ниже инфляции. В 2020 году подорожание не превысило 2%. 18,8 тысячи рублей — набор первоклассника, 23,2 тысячи рублей — набор первоклассницы", — говорится в отчете службы.

Там добавляется, что средняя цена на одежду по России для мальчиков чуть больше 14 тысяч рублей, а для девочек — 18,6 тысячи. Набор канцтоваров с рюкзаком обойдется в 4,5 тысячи рублей.

Дешевле всего мальчика собрать в Орловской области — 14 тысяч 112 рублей, а девочку — в Омской области (18 тысяч 405 рублей). Дороже всего сборы первоклассницы обойдутся в Камчатском крае — 32 тысячи 315 рублей, а мальчика — в Чукотском автономном округе — 24 тысячи 896 рублей.

Средняя цена на школьный рюкзак по России составляет 2 тысячи 13 рублей. Букет из пяти цветов, по данным Росстата, обойдется в 541,25 рубля.

На мобильный телефон родителям в России придется потратить средние 3 тысячи 76 рублей, а если речь идет о смартфоне — почти 9,5 тысячи. Планшеты для школьников в среднем по стране стоят чуть больше 12 тысяч рублей, ноутбуки — чуть больше 30 тысяч рублей. Один урок дополнительного образования будет стоить 218 рублей, а месяц обучения в частной школе — около 20,268 тысячи рублей.