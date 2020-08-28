МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Группа компаний "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по итогам первого полугодия 2020 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 10,871 миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 3,52 миллиарда, что в 14,3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла на 1,2%, до 121,83 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 7,1% и составила 21,41 миллиарда рублей, операционная прибыль выросла на 3,7%, составив 12,82 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня составили 52,87 миллиарда рублей против 32,32 миллиарда на конец 2019 года, текущие обязательства — 125,89 миллиарда рублей против 85,62 миллиарда.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.