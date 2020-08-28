МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Туристическая компания "Санвэй", известная также как "Клео Тур" и система поиска туров "Тур-бокс", объявила о прекращении работы.

"ООО "САНВЭЙ", с большим сожалением, настоящим уведомляет Вас о прекращении операционной деятельности организации и расторжении всех договоров-оферт и субагентских соглашений-оферт", — говорится в сообщении на сайте компании.

Поясняется, что решение является вынужденной мерой из-за ситуации на рынке в условиях пандемии.

"Санвэй" просит заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как в компании считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату ООО "САНВЭЙ", и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчётов со всеми кредиторами.

Пока клиентам и агентствам предлагается аннулировать все туры с датами начала 29 августа и далее.

"Обращаем ваше внимание, что имеется существенный объём подтверждённых бронирований/туров, которые состоятся в срок, для уточнения информации о турах, которые состоятся в срок, вам необходимо самостоятельно обратиться непосредственно к туроператору, сформировавшему для ваших туристов соответствующий турпродукт (тур)", — указывается в сообщении.