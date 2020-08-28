МОСКВА, 28 авг — ПРАЙ. РЖД в 2020 году планируют начать продажи билетов на поезда онлайн для маломобильных пассажиров всех категорий инвалидности, сообщила компания.

О том, что готовятся документы, которые позволят РЖД продавать билеты на поезда инвалидам через интернет сообщали РИА Новости в пресс-службе РЖД в декабре 2019 года. "Правительство РФ поддержало инициативу "Российских железных дорог" и Минтранса РФ по интеграции информационных систем ОАО "РЖД" с государственной информационной системой "Федеральный реестр инвалидов" и информационными системами, содержащими сведения о льготниках в пригородном сообщении", — говорится в сообщении РЖД.

В настоящее время оформить электронные билеты на места для инвалидов в поездах дальнего следования могут только передвигающиеся в кресле-коляске, после регистрации в центре содействия мобильности РЖД. Порядок регистрации инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске, для приобретения электронных билетов реализован как временная мера и имеет ряд серьезных недостатков. Пассажиры из числа инвалидов, которым для передвижения не требуется кресло-коляска, могут оформить билеты только в билетной кассе.

"Интеграцию информационных систем планируется осуществить до конца 2020 года. Маломобильные пассажиры всех категорий инвалидности смогут покупать билеты на специализированные места онлайн – на сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" – без необходимости посещать кассу для покупки билетов или регистрации в Центре содействия мобильности ОАО "РЖД", — отмечается в сообщении.

Проверка правовых оснований для покупки билета будет производиться автоматически, для оформления проездных документов необходимо будет ввести номер паспорта и номер СНИЛС.

"Также станет возможна интеграция информационных систем пригородных перевозчиков с информационными системами, содержащими сведения о гражданах, которым предоставляется право бесплатного проезда в пригородном сообщении. Перевозчики будут автоматически получать все данные о льготе в электронном виде, а граждане смогут покупать билеты дистанционно", — добавляется в сообщении.