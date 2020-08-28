МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Прием заявок на наиболее востребованные субсидии для предпринимателей малого и среднего бизнеса Москвы продлевается до 1 октября, дополнительную возможность обратиться за выплатами получили гостиницы, социальные предприятия, организации в сфере спорта, развлечений, образования и культуры, сообщил журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"По просьбам бизнеса о продлении самых массовых субсидий, мы их продлим до 1 октября ", — сказал Фурсин.

По его словам, это было сделано в связи с большим спросом на эти субсидии, а также в связи с недавним решением о поддержке ряда новых сфер: культуры, детского оздоровительного отдыха, гостиничного бизнеса и так далее.

Он пояснил, что прием документов продлен по следующим видам субсидий: компенсации коммунальных расходов, процентов по кредитам и затрат на оборудование для гостиниц; социальных предприятий; организаций в сфере спорта, развлечений, образования и культуры; по субсидиям на оборудование и проценты по кредитам для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера; по выплатам для возмещения комиссий агрегаторов при продвижении продукции через маркетплейсы и онлайн-сервисы доставки еды; по компенсации расходов на участие в выставках; а также по субсидиям на ведение бизнеса по франшизе.

Таким образом, в течение сентября будет осуществляться прием документов по 10 из 14 утвержденных видов выплат. Кроме того, до 31 августа продолжится прием документов на субсидии и гранты для экспортеров.