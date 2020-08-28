МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Спрос на туры по России в период проведения акции продажи туров с частичным возвратом средств с 21 по 28 августа 2020 года вырос на 73% по сравнению с теми же датами предыдущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН.

Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь на 21 августа. Она продлится до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.

"Национальный туроператор АЛЕАН подвел итоги совместного проекта Федерального агентства по туризму и национальной платежной системы "Мир" и выяснил, что по сравнению с аналогичным периодом 21-28 августа 2019 года спрос на туры по России увеличился на 73%. На путевки с кешбэком пришлось порядка 10% всего объема продаж за прошедшую неделю", — прокомментировали ситуацию в компании.

По данным туроператора, активнее всего туристические пакеты по данной программе бронировались через туристические агентства. Максимальный спрос на покупки туров зафиксирован 25-27 августа. Именно в эти даты туристам стал поступать возврат денежных средств, и туристы получили "осязаемую" выгоду. Средний чек на протяжении всей акции — 50 тысяч рублей, максимальный кэшбэк с этой суммы составил 10 тысяч рублей.

"Сейчас на волне востребованности отдыха внутри страны подобный проект можно было бы сделать регулярным и более длительным по времени. Он позволит делать путешествия круглогодичными, стимулировать спрос в низкий сезон, продвигать новые маршруты и направления, отдельные виды туризма, которые требуют особого внимания и поддержки", — прокомментировала ситуацию коммерческий директор АЛЕАН Оксана Булах.