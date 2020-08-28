МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. РЖД в первом полугодии 2020 года получили чистый убыток по МСФО в размере 46,6 миллиарда рублей против 107,1 миллиарда рублей прибыли годом ранее в основном из-за пассажирских перевозок в дальнем следовании и пригородном сообщении в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил на брифинге первый заместитель гендиректора компании Вадим Михайлов.

"Получили чистый убыток 46,6 миллиарда рублей. Если сравнивать шесть месяцев 2020 года и 2019 года, разница будет порядка 153 миллиардов рублей. Это ровно то, насколько упали доходы по грузовым, пассажирским перевозкам и логистическому блоку. Основной вклад в убыток внесли дочерние компании, в первую очередь ФПК — это около 25 миллиардов рублей, пригородные пассажирские компании — 3 миллиарда рублей и обесценение активов пригородного комплекса на 49 миллиардов рублей", — рассказал Михайлов.

"ОАО "РЖД" как юридическое лицо сработало в прибыль, но за счет того, что произошло очень серьезное падение объемов в пассажирском секторе, и мы оказывали поддержку своим дочерним компаниям, выдавали им займы в сложные месяцы. Практически полностью вклад в убыток сформирован пригородным и дальним пассажирским сегментом", — пояснил он.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Выручка РЖД в первом полугодии снизилась на 12,3% — до 1,085 триллиона рублей. В частности, выручка от грузовых перевозок уменьшилась на 5,5% — до 754,6 миллиарда рублей, от предоставления логистических услуг — на 28,2%, до 149,7 миллиарда рублей, от пассажирских перевозок — на 41%, до 68,1 миллиарда рублей.

РЖД сообщали, что погрузка за январь-июнь снизилась на 4,5% — до 605,1 миллиона тонн, перевозки пассажиров в дальнем следовании — на 40,3%, до 29,8 миллиона пассажиров, в пригороде — на 46,7%, до 348,5 миллиона человек.

Михайлов отметил, что дополнительное влияние на грузовую выручку оказала продажа "Трансконтейнера" в декабре 2019 года. Доходы от предоставления логистических услуг сократились на фоне падения выручки группы GEFCO на 30,1% — до 1,7 миллиарда евро из-за карантинных мероприятий в европейских странах и остановки автомобильных заводов в марте-апреле 2020 года. Доходы от пассажирских перевозок уменьшились на фоне падения пассажирооборота из-за введения ряда ограничительных мер и карантинных мероприятий.

Операционные расходы холдинга снизились на 3,8% (без учета убытков от обесценения основных средств) — до 1,044 триллиона рублей. Михайлов отметил, что компании холдинга РЖД обеспечили выполнение поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по сохранению рабочих мест и доходов сотрудников.

Показатель EBITDA в первом полугодии сократился на 34,9% — до 194 миллиардов рублей. Это произошло на фоне негативного влияния последствий распространения коронавирусной инфекции. Рентабельность по EBITDA составила 19,8% против 27,2% годом ранее. РЖД отмечают, что при этом компания продолжила выполнять свои социальные обязательства в части обеспечения пассажирских перевозок и поддержания стабильной ситуации в смежных отраслях.

Инвестпрограмма РЖД, по последним данным, составляет 642 миллиарда рублей. Объем капитальных вложений холдинга в первом полугодии составил 362 миллиарда рублей против 336 миллиардов рублей годом ранее. Увеличение связано, в первую очередь, с реализацией проектов в рамках госпрограмм развития транспортной инфраструктуры, в частности направленных на повышение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, с развитием Центрального транспортного узла, с повышением эффективности и безопасности железнодорожных перевозок, а также с обновлением парка локомотивов и пассажирского подвижного состава.

Холдинг РЖД за прошедшее время потратил на борьбу с коронавирусной инфекцией около 8 миллиардов рублей, и расходы продолжаются, сообщил на брифинге первый замгендиректора компании Вадим Михайлов.

"Расходы по COVID — около 8 миллиардов рублей. Это не только перепрофилирование больниц. Это на закупку дезинфицирующих средств и т.д., связанное с этими мероприятиями. Это все еще продолжается, цифра не финальная", — рассказал Михайлов в пятницу.

Он отметил, что компания продолжает все мероприятия по дезинфекции, диагностирует своих сотрудников на регулярной основе.

ОАО "Российские железные дороги" создано 1 октября 2003 года. 100% акций компании принадлежит государству в лице правительства РФ. Консолидированная финансовая отчетность группы компаний РЖД по МСФО учитывает результаты деятельности 194 дочерних компаний.