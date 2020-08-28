МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму не исключает повторения акции продаж туров по России с кешбэком в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.

"Мы благодарны бизнесу за поддержку программы и обратную связь. Программа работает и уже показала свою эффективность в части симулирования спроса на низкий сезон. Мы не исключаем повторения программы в этом году", — сообщили в Ростуризме.

Ранее представители российского туристического бизнеса направили письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину (есть в распоряжении РИА Новости) с просьбой повторить в ближайшее время акцию продаж с кешбэком в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата денежных средств, включая реализацию туров на 2021 год.

Письмо отправили представители Российского союза туриндустрии, Российской гостиничной ассоциации, Ассоциации туроператоров России, комитета ТПП по предпринимательству в сфере туризма и комиссии РСПП по туристической индустрии.

В документе отмечается, что реализация с 21 по 28 августа по этой программе туров на сумму более 1 миллиарда рублей свидетельствует о ее исключительной востребованности.

"Уверены, что, если акция будет повторена в ближайшее время, а затем перейдет в режим нон-стоп продаж на той же электронной площадке, включая реализацию туров на следующий год, это позволит не только повысить загрузку российских курортов и гостиниц в очень трудный для них период, сохранить рабочие места, повысить налоговые поступления. Это позволит создать по-настоящему эффективный механизм поддержки потребителей, расширив возможности путешествовать и оздоравливаться на отечественных курортах нашим соотечественникам с относительно невысоким уровнем доходов", — говорится в письме.

Турбизнес просит рассмотреть возможность более активного продвижения программы, а также переноса на будущий год части выделенных на ее реализацию бюджетных средств, если их до конца года не удастся освоить полностью.

"И, конечно, надеемся на продолжение данной программы в последующие годы, но не как альтернативы субсидиям туроператорам, в том числе на реализацию в России чартерных программ. Поскольку арсенал средств стимулирования спроса и предложения в сфере туризма должен быть разнообразным и взаимодополняющим с учетом сложной структуры туристского рынка", — указано в послании.