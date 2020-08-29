МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Инвестиционная компания Centricus совместно с фирмой-разработчиком приложений для смартфонов Triller выразила заинтересованность в покупке за 20 миллиардов долларов подразделений TikTok в США и ряде других стран, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника агентства, Centricus и Triller подали в китайскую компанию ByteDance, владеющую TikTok, заявку на покупку активов TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Представитель Centricus подтвердил, что компания направила предложение о приобретении активов TikTok в США и ряде других стран, в компании Triller на запрос о комментарии не ответили.

При этом представитель самой социальной сети TikTok назвал потенциальную сделку "абсурдной", отмечает агентство. "Что такое Triller?", — якобы задался вопросом другой представитель TikTok.

Ранее в августе Microsoft объявила о продолжении переговоров о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября. Позднее СМИ сообщали о заинтересованности в активах TikTok таких компаний, как Orcale, Twitter и Netflix. Сообщалось также, что в погоню за активами TikTok включилась и американская розничная торговая сеть Walmart, которая выразила намерение объединиться с Microsoft.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.