МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин увеличил втрое максимальный размер субсидии регионам для перевода автотранспорта с бензина на газ, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

Ранее кабмин увеличил действовавший норматив с 30% до 60%.

"Михаил Мишустин втрое увеличил размер субсидии регионам для перевода автотранспорта с бензина на газ… Постановление об этом подписал председатель правительства", — говорится в сообщении.

Максимальный размер субсидии теперь увеличен с 25 миллионов до 75 миллионов рублей, она предоставляется в рамках госпрограммы "Развитие энергетики". Эти средства регионы используют для компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости таких работ.

Госпрограмма "Развитие энергетики" предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 миллиарда кубометров уже в 2024 году. Одновременно ведётся работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тысячи газовых заправок.