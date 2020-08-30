МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Отдых в бархатный сезон россияне любили всегда – в условиях отечественного климата это отличная возможность вновь окунуться в лето, когда вокруг дождь и слякоть, набраться сил и здоровья перед долгой зимой. Однако в этом году отпускники возлагают на осень особые надежды – из-за ограничений авиасообщения с зарубежными странами летом его фактически не было, поэтому оставались только отечественные курорты. Сейчас ситуация улучшается: возобновлено прямое авиасообщение с Турцией, осенью к ней могут добавиться и другие страны. И, конечно, сохраняется возможность отдохнуть в России. Что предпочтут россияне – разумеется, при наличии средств на отпуск?

Потенциальный спрос действительно высок, подтверждают опрошенные "Прайм" эксперты.

"По данным проведённого нами опроса, в этом году в отпуск успели съездить 44% респондентов, остальные провели лето на даче или дома. При этом 49,4% отдельно отметили, что планируют отправиться в путешествие осенью или зимой, а 21,2% — в следующем году", — рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

По ее словам, наиболее часто интересуются полётами в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Анапу, Краснодар, Калининград, Стамбул, Анталию и Екатеринбург в период с сентября по первую половину октября. По железнодорожным направлениям туристы рассматривают поездки в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Симферополь, Краснодар, Казань, Новороссийск, Уфу и Минеральные Воды.

РОССИЯ В ПРИОРИТЕТЕ

Несмотря на открытие ряда стран и снятие карантина, эксперты сходятся во мнении, что отпуск в этом году лучше провести в пределах России. Это связано с неопределенностью относительно ограничений внутри РФ и за рубежом и возможной отменой рейсов, а также рисками введения новых жестких запретов из-за резкого роста заболеваемости.

Как правило, в сентябре-октябре уже спадает ажиотажный спрос на пляжные направления (Анапа, Сочи, Геленджик, Крым), но при этом еще сохраняется хорошая погода. В это время температура воды в Черном море держится на уровне 22 градусов, температура воздуха — около 24 градусов, и это достаточно комфортные условия для купания и длительных прогулок, говорит коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах.

"Осенью на курортах меняется аудитория: вместо семей с детьми-школьниками на отдых приезжают молодые пары и возрастные путешественники. Очевидно, что количество отдыхающих уменьшается, поэтому появляется возможность отдохнуть в более спокойной атмосфере, без очередей и толп на улицах и в аэропортах", — отметила она.

Также есть выгода по цене: в сравнении с летним периодом цены на туры в бархатный сезон снижаются на 20-30%. По данным сервиса Tvil.ru, самое дорогое жилье будет в Ялте – 3,2 тысячи рублей за ночь. В целом цены в Крыму начинаются от 2 тысяч рублей. Дешевле Сочи и Геленджик – от 1,9 тысячи рублей, Анапа – от 1,7 тысячи рублей.

По словам Шелеховой, в этот бархатный сезон цены на билеты по ряду популярных направлений несколько ниже: средняя стоимость авиабилетов по популярным городам снизилась от 3% до 20% по сравнению с фактической стоимостью билетов, приобретённых на сентябрь и первую половину октября 2019-го. Стоимость ж/д билетов на осень тоже снизилась по ряду направлений до 30%.

Помимо классических пляжных направлений осень идеально подходит для оздоровительных поездок, например, в Кавказские минеральные воды, в Белокуриху или в региональные санатории. Там, как ожидают эксперты, цены тоже будут ниже летних.

ЖДЕТ ЛИ НАС ЗАГРАНИЦА

Что касается зарубежных стран, то наиболее приемлемым вариантом, исходя из актуальной обстановки, является Турция. Уже есть прямые рейсы на популярные курорты, а также в Стамбул или Анкару. Внутри Турции также относительно дешевые рейсы, поэтому из Стамбула можно слетать в Измир или в Капппадокию.

Кроме того, Турция привлекательна благодаря девальвации национальной валюты: если три года назад 1 турецкая лира оценивалась в 20 рублей, то сейчас курс составляет 10 рублей за лиру – это выгодно российским туристам, если, конечно, они не ведут расчеты в долларах и евро. По соотношению "цена-качество" это направление по-прежнему лидирует: неделя на двоих в сентябре стоит от 35 тысяч рублей на "все включено". Турция и ее конкуренты: где россияне смогут дешево отдохнуть на море осенью

Открыта для россиян и Черногория, но прямого авиасообщения с этой страной у РФ пока нет. Есть и другие особенности: уже нескольких месяцев в стране проходят протесты против церковного закона: пока мирно, но масштабно, рассказал президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. "Однако на 30 августа назначены выборы президента, который, к слову, находится 30 лет у власти, в связи с чем есть вероятность повторения белорусского сценария", — добавил он.

Учитывая, что Черногория на днях присоединилась к антироссийским санкциям, а русофобские настроения в этом регионе пусть искусственно, но растут, никто не может дать гарантии безопасности российским туристам, полагает эксперт.

"Об отдыхе во всесезонном Египте пока можно не думать – прямого авиасообщения пока нет. Еще более серьезная карантинная ситуация с Таиландом — страна закрыта на неопределенное время. В ближайшее время можно будет отдохнуть в странах Карибского бассейна – Доминикана, Куба. Но, существует значительная проблема – прямое авиасообщение с данным регионом пока не восстановлено, а добираться на перекладных и так по достаточно продолжительному маршруту и дороже, и еще более утомительно по времени", — рассуждает Анна Виноградова из Ассоциация по защите прав и интересов владельцев продуктов таймшер и участников таймшер-индустрии "Рустам".

Самой близкой к нам зарубежной страной является Абхазия, которая также открыта для россиян. Аналитики Tvil.ru выявили пятерку недорогих курортов этой страны в бархатный сезон. Как сообщают в пресс-службе сервиса, недорого съездить отдохнуть в сентябре и октябре можно в Гагру, Цандрыпш, Сухум, Новый Афон и Алахадзы. Отдых в Абхазии осенью туристам обойдётся от 829 до 1,4 тысячи рублей в сутки. ​