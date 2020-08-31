МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Фейковая информация о том, что в сентябре якобы будут введены повторные ограничительные меры из-за коронавируса, тормозят туристические продажи на зимний сезон и дестабилизируют рынок, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На туротрасль, по мнению экспертов, сейчас очень сильно влияют распространяющиеся среди туристов слухи и вбросы фейковой информации о якобы "уже решенном" вопросе с "повторным введением ограничений" 20 сентября.

Генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, слова которого приводит АТОР, отметил, что рынок и туристы пребывают в растерянности, так как нет понимания ни того, когда будут открыты границы, ни того, как будет складываться ситуация в самой России.

"Не перестаю повторять свое убеждение: информация о том, что нас всех ждет вторая волна ограничений, старт которой якобы "намечен" на 20 сентября – стопроцентный фейк. Однако туристы, даже внутренне понимая, что это так, все равно не хотят рисковать. Это, естественно, отражается на продажах, объем которых после этого мнимого "дня Х" в агентствах резко снижается. Динамика станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 числа. Но сейчас глубина бронирования – в среднем 7 дней", — сказал он.

Управляющий директор сети турагентств "Марселина Трэвел" Георгий Погосов тоже отмечает, что сегодня самый популярный вопрос от туристов – смогут ли они выезжать после 20 сентября, так как они боятся рисковать и потерять свои деньги.

Однако генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин пока не склонен к пессимизму относительно внутренних продаж. По его мнению, причина низкого спроса не только в неуверенности, рожденной слухами о второй волне ограничений из-за коронавируса, но и в традиционном сезонном факторе.

"Да, пока темпы бронирований туров на зиму скромные: несколько десятков заявок на санаторный отдых, единичные заявки на горнолыжный отдых, экскурсионный. Но сейчас, в конце августа эта картина практически аналогична прошлогодней. Как правило, зимние продажи туров по России активизируются именно в конце сентября", – приводит АТОР слова Ромашкина.