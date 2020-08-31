МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Девелоперская группа ПИК в первом полугодии 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 87% — до 18 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка компании за шесть месяцев увеличилась на 34% — до 138,5 миллиарда рублей. Из этого объема 77% или 106,6 миллиарда рублей приходится на выручку от продажи недвижимости, указывается в сообщении.

ПИК – крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года и специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании, банку ВТБ – 23%, еще 18% акций – в свободном обращении. В 2019 году застройщик увеличил чистую прибыль по МСФО на 68% — до 45 миллиардов рублей.