МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Подразделение концерна Nestle по созданию специализированного питания — Nestle Health Science — приобретает биофармацевтическую Aimmune Therapeutics, оценив компанию в 2,6 миллиарда долларов, сообщили стороны сделки.

"Nestle и Aimmune Therapeutics, Inc…. заключили окончательное соглашение, согласно которому Nestle Health Science (NHSc) приобретает Aimmune", — говорится в пресс-релизе Nestle.

На данный момент инвестиции NHSc в Aimmune составляют 473 миллиона долларов, отмечается в сообщении, что представляет долю примерно в 25,6%. По условиям сделки, дочерняя компания Nestle — Societe des Produits Nestle S.A. (SPN) — приобретет оставшиеся акции Aimmune, еще не принадлежащие NHSc, по цене 34,5 доллара за акцию. Таким образом, суммарно Aimmune оценивается в 2,6 миллиарда долларов, а премия составляет 174% к цене закрытия торгов 28 августа, которая составила 12,6 доллара.

Завершение сделки ожидается в четвертом квартале 2020 года.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах. Свою продукцию в Россию она начала поставлять уже в конце XIX века, а представительство открыла в 1995 году. Nestle Health Science — подразделение Nestle по созданию продуктов лечебного питания; основана в 2011 году, ее штат составляет более 5 тысяч человек.

Aimmune Therapeutics — основанная в 2011 году биофармацевтическая компания по разработке и продаже препаратов против пищевой аллергии.