ТОКИО, 31 авг — ПРАЙМ. Японская корпорация Sojitz ищет новые возможности для развития бизнеса в России на фоне проблем, связанных с пандемией коронавируса, включая онлайн-шоппинг, трансляции спектаклей в высоком разрешении, продвижение российских мультфильмов в Японии, сообщил РИА Новости генеральный менеджер по России и странам СНГ департамента продвижения и поддержки глобального бизнеса компании Дзюн Морияма.

"Думаю, нужно искать новые формы бизнеса, с учетом кризиса нового коронавируса. Например, как альтернатива бизнесу туризма, можно наслаждаться виртуальными поездками, виртуальными посещениями музея и театра, онлайн-покупками продуктов", — отметил он. По словам Мориямы, могут вызвать интерес российские продукты, сувениры из музеев и галерей, а также записи и трансляции для японцев спектаклей балета, оперы и цирка в 4D-качестве из России.

"Продвижение в Японии российских мультфильмов, в том числе "Маша и медведь", также могло бы стать одним из направлений нашего нового сотрудничества", — пояснил Морияма.

Пандемия коронавируса фактически привела к закрытию границ и замораживанию физических контактов между людьми, в том числе между Японией и соседней Россией.

"Коронавирус не оказал влияния на порты по отгрузке угля, поэтому с экспортом в Японию проблем нет. Однако со стороны потребителей спрос снизился по сравнению с прошлым годом. На деловые переговоры с новыми потенциальными поставщиками трудно поехать в командировку, но есть шанс проводить с ними онлайн-встречи", — сказал Морияма.

"Взаимные визиты в настоящее время невозможны, а также невозможно в достаточной степени вести дискуссии, замедлились их темпы. Нужно найти пути для нового бизнеса в условиях постпандемической реальности", — настаивает представитель Sojitz.

Компания настроена на поставки японских замороженных продуктов питания по Транссибу. По оценкам Sojitz, для поставок из Японии в Москву потребуется две недели, японские продукты предполагается продавать через супермаркеты высшего разряда в России.

"Благодаря большой поддержке РЖД подготовка к этому проходит гладко. Однако есть опасения в том, не повлияет ли коронавирус на сертификацию товаров в России", — отметил Морияма.

В 2019 году консорциум японских компаний-инвесторов с участием Sojitz присоединилась к проекту нового терминала для внутренних авиарейсов аэропорта Хабаровска. "В настоящее время рассматривается возможность нашего участия в строительстве и управлении новых международных терминалов", — сообщил Морияма.

По его словам, инвестиции в развитие инфраструктуры аэропорта имеет крупнейшее значение в истории российско-японских экономических отношений. До того, как появился новый коронавирус, у японцев рос интерес к российскому Дальнему Востоку, поэтому сейчас они готовятся к восстановлению ситуации.

В частности, корпорация Sojitz machinery проявляет интерес к строительству второй очереди хабаровского терминала для овощей и замороженных продуктов — Оптово-распределительный агропромышленный парк "АгроХаб".