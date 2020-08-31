МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство России упростило порядок покупки железнодорожных билетов для льготников, в том числе инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, начиная с декабря они смогут приобрести билеты дистанционно с учетом положенной им скидки, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

"Правительство упростило порядок покупки железнодорожных билетов для льготников, соответствующее постановление подготовлено. Начиная с декабря этого года они смогут дистанционно покупать билеты на поезда дальнего следования с учетом положенной им скидки. Речь идет в том числе об инвалидах, участниках Великой Отечественной войны, героях труда", — сообщил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что этим людям для покупки билета больше не придется ехать в кассу, чтобы показать паспорт и документ, подтверждающий льготу. "Операторы сами будут получать все необходимые для этого данные в электронном виде, через федеральные информационные системы. Покупка билетов станет гораздо удобнее и быстрее", — добавил премьер.