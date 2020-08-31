ИРКУТСК, 31 авг — ПРАЙМ. Первые поставки большими партиями вакцины от коронавируса в РФ начнутся в сентябре, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"По вакцинации против коронавирусной инфекции: сейчас параллельно идет наработка производства и пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, это (вакцинация) будет абсолютно добровольной. Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре", — сказал Мурашко журналистам.