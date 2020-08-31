МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "Аэрофлот" в первом полугодии 2020 года по МСФО составил 58,27 миллиарда рублей, показав рост в 6,6 раза, сообщает компания.

Выручка снизилась на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 149,35 миллиарда рублей. Показатель EBITDA сократился в 6,2 раза, до 11,092 миллиарда рублей.

"Во втором квартале 2020 года, прежде всего в апреле и мае, большая часть флота группы "Аэрофлот" была остановлена на фоне карантинных ограничений, а воздушные суда, которые поднимались в небо, значительно снизили суточный налет. Развитая сеть группы с ее высокой частотностью была кратно сокращена, осуществлялись только рейсы, необходимые для обеспечения связи регионов России, обслуживания существующей потребности в передвижении и поставок необходимого медицинского оборудования и медикаментов", — сообщил заместитель генерального директора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Со ссылкой на Чиханчина в сообщении отмечается, что в рамках работы по обеспечению финансирования группа "Аэрофлот" обратилась за поддержкой к государству. В июне были одобрены государственные гарантии на сумму 70 миллиардов рублей, в рамках которых компания подписала долгосрочные кредитные соглашения сроком на 5 лет.

"На данный момент в рамках отдельных программ по поддержке бизнес-активности и занятости компании группы "Аэрофлот" подписали кредитные соглашения на общую сумму 6,7 миллиарда рублей с процентной ставкой не более 2%, со сроком на один год. Была получена государственная субсидия в размере 7,9 миллиарда рублей. Группа также воспользовалась отсрочками по налоговым платежам. Данные меры гарантируют нам финансовую стабильность, необходимую для сохранения рабочих мест и преодоления текущих трудностей", — отметил замгендиректора.

Компания отмечает, что операционные расходы за шесть месяцев снизились на 34,1%, до 195,5 миллиарда рублей, что обусловлено преимущественно сокращением объема операционной деятельности. Расходы на топливо снизились на 52,6% и составили почти 44 миллиарда рублей. Расходы на оплату труда снизились на 22,7%, до 34,6 миллиарда рублей. Расходы на обслуживание самолетов и пассажиров — на 46,2%, до 32,9 миллиарда рублей. Расходы на техобслуживание самолетов снизились на 3,7%, до 13,5 миллиарда рублей.