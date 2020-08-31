МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Компания "Русская аквакультура", один из крупнейших производителей рыбы в России, в первом полугодии 2020 года получила чистый убыток по МСФО в размере 401,881 миллиона рублей против прибыли в размере 1,008 миллиарда рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка компании повысилась на 8,3%, до 5,255 миллиарда рублей, валовая прибыль до переоценки биологических активов — на 2%, до 2,287 миллиарда рублей. В сообщении "Русской аквакультуры" добавляется, что скорректированный показатель EBITDA (учитывает прибыль или убыток от переоценки биологических активов) увеличился на 5,3% и составил 2,297 миллиарда рублей.

Объем реализации "Русской аквакультуры" в первом полугодии составил 9,607 тысячи тонн, что на 1,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем биомассы в воде на конец отчетного периода составлял 9,28 тысячи тонн против 11,721 тысячи тонн годом ранее.

"Чистый убыток в отчетном периоде сформировался в результате переоценки биологических активов. По состоянию на 30 июня 2020 года часть рыбы не достигла товарной навески из-за низкой температуры воды в первом полугодии 2020 года. При этом июль и август были благоприятными по температурным условиям, рост рыбы был сильным и за счет этого часть отставания роста уже компенсирована", — поясняется в сообщении.

Денежный поток от операционной деятельности в январе-июне вырос на 11,4%, до 2,387 миллиарда рублей, свободный денежный поток — на 19,5%, до 1,214 миллиарда. Чистый долг компании на 30 июня составил 3,092 миллиарда рублей, снизившись на 23,4% по сравнению с показателем на конец прошлого года. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA, рассчитанной за 12 месяцев, составило 0,87x против 1,18x.

"Русская аквакультура" специализируется на выращивании красной рыбы — атлантического лосося в Мурманской области и радужной форели в Карелии. Основным акционером "Русской аквакультуры" является брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев (владеет порядка 48% акций).