МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба РФ создает систему оперативной статистики, которая позволит снизить административную нагрузку на бизнес, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где указал, что количество видов обязательной отчетности для бизнеса в России остается чрезмерным и нужна своеобразная "гильотина отчетности", по аналогии с действующей "регуляторной гильотиной".

"В соответствии с поручением правительства… проводится работа по созданию цифровой аналитической платформы на основе административных данных различных ведомств, которая позволит сформировать систему оперативной статистики правительства, а также выстроить систему информационного обмена необходимыми первичными данными между ведомствами", — сообщили в пресс-службе ФНС.

Там отметили, что создание системы не только позволит принимать оперативные управленческие решения, в том числе в социально-экономической сфере, но и сократит объем запрашиваемой у бизнеса и граждан информации различными ведомствами и структурами. "В свою очередь, это позволит Росстату оптимизировать состав и набор статистической отчетности", — указали в ФНС.

Добавляется, что в рамках данного поручения и разработанного межведомственного плана с марта 2020 года проходит эксперимент по передаче ФНС России и ПФР первичных деперсонифицированных административных данных в Росстат.

"ФНС России готова к дальнейшему обсуждению конкретных предложений по освобождению налогоплательщиков любого масштаба от рутинных административных действий и созданию условий для большей концентрации на производственных процессах", — подчеркнули в пресс-службе.