МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток Globaltruck по МСФО, приходящийся на собственников, в первом полугодии составил 22,528 миллиона рублей, увеличившись в 9,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 4,5% и составила 4,66 миллиарда рублей.

Основные направления деятельности Globaltruck — внутренние и международные магистральные грузовые FTL-перевозки. Globaltruck осуществляет сообщение между Центром России и Уралом, Сибирью, Дальним Востоком и странами Евросоюза. Среди клиентов компании — международные и российские ритейлеры и FMCG-компании, такие как IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever, логистические компании сектора электронной коммерции, а также крупнейшие промхолдинги (MMK, УГМК и "Сибур").