МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новошипа" (входит в группу "Совкомфлот") по МСФО в первом полугодии 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50,3% и составила 966,8 миллиона рублей, следует из материалов компании.

Выручка компании увеличилась на 36,3%, до 15,5 миллиарда рублей. Прибыль от эксплуатации судов составила 8,250 миллиарда рублей, увеличившись 2,2 раза. Операционная прибыль составила 3,4 миллиарда рублей, что в 5,9 раза выше результатов того же периода прошлого года.

Активы компании в 2019 году увеличились на 10,2%, до 77,297 миллиарда рублей. Обязательства за этот период снизились вдвое — до 3,853 миллиарда рублей.

"Новошип" — крупнейшая российская судоходная компания на Черном море. Флот группы "Новошип" состоит из 48 современных судов суммарным дедвейтом более 4,5 миллиона тонн. "Совкомфлот" владеет 89,3% уставного капитала "Новошипа" (98,28% обыкновенных акций).