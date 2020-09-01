МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов предложил добавить в проект правил дистанционной торговли ряд пунктов, разработанных экспертной группой, следует из письма, направленного директору департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никите Кузнецову (имеется в распоряжении РИА Новости).

С 1 января 2021 года утратят силу правила продажи товаров дистанционным способом, продажи отдельных видов товаров и товаров по образцам, а также правила комиссионной торговли непродовольственными товарами. В связи с этим Минпромторг начал разработку новых правил интернет-торговли, а также направил запросы в заинтересованные органы власти и отраслевые ассоциации.

АКИТ объединяет ведущие интернет- и омниканальные компании России, формирующие более 50% розничного товарооборота в интернете. В частности, в ассоциацию входят: "М.Видео", "Эльдорадо", ЦУМ, DNS, "Связной" и другие игроки. Как утоняется в письме, на площадке ассоциации новые правила дистанционной торговли обсуждали представители интернет-магазинов, маркетплейсов, социальных сетей, а также Торгово-промышленной палаты, ОПОРЫ России и руководители "Союза потребителей" и "Общественной потребительской инициативы".

Предложения АКИТ основываются на следующих принципах: потребитель должен иметь возможность оформить заказ любым удобным способом, в частности, смс, push-уведомления, электронная почта. Он должен иметь возможность осуществлять предварительное ознакомление с товаром, несмотря на дистанционный характер сделки.

АКИТ также предлагает упростить процедуру получения доставляемых товаров, отменить обязанность потребителя предъявлять квитанции, распечатки. Кроме этого ассоциация предлагает создать понятные критерии сохранности товарного вида с одновременным предоставлением потребителю возможности по соглашению с продавцом вернуть товар надлежащего качества с утраченным товарным видом.

Ассоциация также хочет добавить в правила пункт, согласно которому, если курьер доставил товар вовремя, а покупателя не оказалось, повторную доставку должен будет оплатить покупатель.