МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Кризис, связанный с пандемией COVID-19, нанес серьезный удар по российскому бизнесу вне зависимости от его размеров. Однако сложнее всего приходится небольшим и средним предприятиям – из-за снижения покупательной способности граждан и падения продаж в целом у них значительно увеличивается срок дебиторской задолженности. По статистике, просроченная дебиторская задолженность компаний в РФ растет год от года. Только за 5 месяцев 2020 года ее объем вырос на 7% относительно аналогичного периода 2019 года.

Бизнес остро нуждается в оборотных средствах, часто обращаясь в банки за финансированием и пополнением оборотного капитала. Однако ставки по кредитам для бизнеса начинаются в среднем от 10% годовых, а под условия льготного кредитования подходят далеко не все. В кризис число обращений стало больше, равно как и неодобренных из-за экономических сложностей заявок.

В результате средний срок оплаты товаров и услуг покупателями во всех отраслях после поставки составляет 31 день. У пяти заказчиков по ФЗ-223 из ТОП-10, осуществляющих расчеты через Сбербанк, сроки платежей поставщикам на 30% и более процентов превышают среднеотраслевые. При этом увеличение сроков оплаты от покупателей на 30% и более от среднеотраслевых приводит к серьезным сложностям для поставщиков, вплоть до ухода с рынка.

Это касается, в том числе, компаний, работающих с госзаказом. Госзакупки – один из стабильных сегментов экономики, но для сотрудничества с госзаказчиками бизнесу необходимо иметь первоначальный капитал и финансовую возможность "дождаться" перечисления оплаты за поставку товара/оказанные услуги.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЭСКРОУ СЧЕТА

На текущий момент в сегменте госзакупок нет надежных и эффективно работающих инструментов финансирования бизнеса. Одним из таких инструментов могли бы стать счета эскроу и аккредитивы.

Эскроу счета – один из самых удобных и современных способов оплаты дорогостоящих покупок. Он заключается в том, что покупатель не отдает деньги продавцу напрямую, а перечисляет их в банк на счет. Деньги там остаются до выполнения продавцом определенных условий. Например, на рынке недвижимости, где эскроу счета очень популярны, таким условием является передача жилья в собственность покупателя. Это помогает минимизировать риски мошенничества и обеспечить обязательств при купле-продаже.

Похожий функционал и у другого банковского инструмента – аккредитива. Отличие в ряде особенностей – аккредитив может быть отозван по инициативе одной из сторон, ограничен определенными правилами и не предполагает ответственности банка за выполнение обязательств, в отличие от счета эскроу. Последний удобнее за счет гибких условий, простоты оформления и введения ответственной и контролирующей функции банка-посредника.

Именно поэтому эскроу счета стали основным инструментом на рынке недвижимости – с 2019 года все сделки с новостройками дольщики должны осуществлять именно таким путем. По данным Дом.РФ, сейчас уже почти 40% рынка жилой недвижимости строится с использованием счетов эскроу. Механизм эскроу-счетов защищает средства граждан, участвующих в долевом строительстве, и полностью исключает возможность появления обманутых дольщиков. Он сработал и во время пандемии — когда строительная отрасль, как и другие сегменты экономики, оказалась под ударом, количество проблемных объектов не увеличилось.

Свой вклад в распространение эскроу и аккредитивов внесло государство: премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение профильным министерствам проработать эту возможность для госзакупок. Он также разрешил перечислять на счета эскроу материнский капитал, что должно стать значительным подспорьем для молодых семей, желающих купить жилье в ипотеку.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ БАНКИ

Использовать эскроу счета в госзакупках можно по аналогии с тем, как этот механизм работает в сделках с недвижимостью. Крупные банки уже успешно используют эти инструменты в новой модели работы застройщиков.

В Сбербанке новый подход начали внедрять в 2018 году, а по состоянию на середину 2019 года 30% продаж по договорам долевого участия приходилось на модель с эскроу. К концу 2020 году ожидается рост этого показателя до 95%.

Решение с применением эскроу стало востребованным механизмом благодаря схеме сделки, позволяющей и продавцу, и покупателю максимально уменьшить риски, сократить сроки подачи документов и выбрать для себя гибкие условия. Опираясь на позитивный опыт в сфере недвижимости Сбербанк видит потенциал таких механизмов и в других отраслях: например, в сделках по покупке товаров, услуг, работ и даже акций. Особенно актуальным такое решение будет в госзакупках.

"Мы позитивно оцениваем внедрение эскроу в госзакупках, так как это решение обеспечит своевременные расчеты между заказчиками и поставщиками и позволит решить проблему возникновения просроченной дебиторской задолженности. Эта мера очень актуальна для сегмента малого и среднего бизнеса, который зачастую не имеет финансовой подушки и запаса ликвидности, а значит, не может развивать свой бизнес В этой сфере. В то время как при нашей поддержке он сможет открыть для себя работу с новым и большим сегментом рынка госзаказа", — рассказал "Прайм" заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, Сбербанк является лидером на рынке эскроу и аккредитивов и имеет колоссальный опыт проведения безрисковых сделок в расчетах между контрагентами.

"Мы можем предложить рынку госзакупок рыночные механизмы контроля за платежами в закупочной деятельности. Данное решение не только обеспечит своевременные расчеты между заказчиками и поставщиками, но и позволит профинансировать бизнес по сниженной процентной ставке", — заверил Попов.

ДОСТУП К ДЕНЬГАМ

По данным ЦБ РФ, размер средств на эскроу-счетах в июле увеличился на 19% и превысил 500 миллиардов рублей. Количество счетов эскроу выросло за месяц на 22%, до 148,4 тысячи. Развивать этот сегмент следует, прежде всего, за счет госзакупок, поскольку это наиболее надежный с точки зрения финансирования сегмент рынка.

Если наладить процесс оплаты сделок по госзакупок через счета эскроу, это положительно скажется и на других участниках рынка. Победители госзакупок, получив оборотные средства, начнут для выполнения задач привлекать другие компании, которые таким образом, тоже получат доступ к деньгам. Что в конечном счете положительно повлияет на состояние российской экономики.