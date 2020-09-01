Совдир Globaltrans одобрил дивиденды за I полугодие в размере 46,55 рубля на GDR
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Совет директоров одного из крупнейших российских железнодорожных операторов — группы Globaltrans — одобрил промежуточные и специальные промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года на 8,3 миллиарда рублей или 46,55 рубля на акцию/GDR, сообщила компания.
"Совет директоров одобрил промежуточные и специальные промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года в соответствии с целевым значением в размере 8,3 млрд руб. или 46,55 руб. на акцию/GDR, что отражает хороший свободный денежный поток и низкую долговую нагрузку", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/business/20200901/831974117.html