МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Совет директоров одного из крупнейших российских железнодорожных операторов — группы Globaltrans — одобрил промежуточные и специальные промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года на 8,3 миллиарда рублей или 46,55 рубля на акцию/GDR, сообщила компания.

"Совет директоров одобрил промежуточные и специальные промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года в соответствии с целевым значением в размере 8,3 млрд руб. или 46,55 руб. на акцию/GDR, что отражает хороший свободный денежный поток и низкую долговую нагрузку", — говорится в сообщении.