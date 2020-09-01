МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО одного из крупнейших российских железнодорожных операторов — группы Globaltrans — в первом полугодии 2020 года снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 7,05 миллиарда рублей, сообщила компания.

Скорректированная выручка (на груженый тариф и услуги транспортных организаций) снизилась на 16% — до 28,9 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 27% и составил 14,7 миллиарда рублей.