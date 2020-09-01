МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Власти РФ к началу осени сняли большую часть связанных с коронавирусом ограничений, жизнь постепенно возвращается в привычное русло, но крупный бизнес не спешит возвращать сотрудников с удаленной работы. Большинство опрошенных РИА Новости компаний продлили "удаленку" как минимум до октября, а многие — до конца года.

Причем это касается как известных российских цифровых компаний, финансового сектора — которым удалось найти решения, позволяющие удаленно подключить сотрудников, обеспечив должный уровень информационной безопасности, так и крупнейших производств — где на "удаленке" остаются все административные процессы.

АБОНЕНТЫ НАХОДЯТСЯ ВНЕ ЗОНЫ ОФИСА

Так, Mail.ru Group продлила возможность удаленной работы для сотрудников минимум до 1 октября. "Яндекс" еще в середине августа сообщил, что разрешил своим сотрудникам работать в удаленном режиме еще минимум три месяца.

Сотовые операторы также решили не торопиться с офисным режимом. Причем сотрудники "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") и "Ростелекома" останутся дома до конца года. "Мегафон" продолжит работать в удаленном режиме до 21 сентября — сейчас в компании в таком режиме работают около 40% персонала компании, рассказали в пресс-службе.

В офисе "Теле-2" работает 26% сотрудников — компания предоставила работникам право самостоятельного выбора формата работы. "План вывода сотрудников на рабочие места предполагает, что на первом этапе в офисы выходят не более 25%, на втором – 50%, затем все 100%. Пока большинство наших регионов находятся на первом или втором этапе", — рассказали в "Теле-2". В МТС решение об отказе от "удаленки" принимается в каждом регионе исходя из эпидемиологической ситуации.

"Лаборатория Касперского" продолжит работать в частично удалённом формате до 1 октября, но треть сотрудников сможет вернуться в офис на месяц раньше. "Одновременно мы прорабатываем и другие возможные сценарии и форматы работы", — рассказали в компании. Сотрудники "Платформы НТИ" уже могут выходить в офис, но им тоже по возможности рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

БАНКИ ДЕРЖАТ ДИСТАНЦИЮ

Крупные российские банки летом вернули уже примерно половину своих работников в офисы — остальные же пока работают из дома, и кредитные организации не торопятся их возвращать в офис.

Например, банк "Открытие" начал выводить сотрудников в офисы еще в июне, плавно сократив долю работающих из дома до 50%. Банк планирует, что и в сентябре в офисах будет работать половина штата.

Такая же ситуация складывается и в Промсвязьбанке: в сентябре на удаленном режиме по-прежнему останется около половины его сотрудников. Не намерен наращивать с нынешних 55% число сотрудников в офисах в сентябре и МКБ.

ВТБ в начале августа говорил, что в настоящее время позволяет руководителям подразделений по их желанию выводить в офис до 50% сотрудников. Газпромбанк летом планировал вывести в офисы не более 30% от штатной численности. А вот Альфа-банк продлил удаленный режим работы сотрудников центрального офиса до конца года.

Сбербанк в конце июля сообщал, что с сентября введет новый режим, при котором до 30% сотрудников независимо от эпидемиологической ситуации будут работать в удаленном режиме. Обдумывают расширение возможностей для работы сотрудников в дистанционном режиме Райффайзенбанк и "Тинькофф", а Промсвязьбанк пока рассматривает такую возможность.

Только два российских банка готовятся выводить своих сотрудников в сентябре. "Русский стандарт" начнет это делать с 1 сентября, а Росбанк, у которого в настоящее время работает удаленно около 80% штата, — с середины сентября, до конца месяца сотрудников на "удаленке" останется 60-70%.

ГИБРИДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Крупнейший российский нефтехимический холдинг "Сибур" ввел практику гибридной работы, когда каждый сотрудник, не занятый непосредственно на производстве, сочетает дистанционную деятельность и посещение офиса.

Во время пандемии компания перевела на дистанционный режим работы более 6 тысяч офисных сотрудников.

Подавляющее большинство сотрудников En+ Group также остаются на "удаленке". "Наша IT инфраструктура справилась с нагрузкой, поэтому у нас нет необходимости срочно возвращать людей в офисы. Приоритетом является охрана здоровья персонала", — сообщили РИА Новости с компании. В планах компании перевести до 50% всех офисных сотрудников холдинга (включая "Русал") на удаленную работу в среднесрочной перспективе.

В пресс-службе "Россетей" агентству рассказали, что на пике эпидемии COVID-19 в удаленном режиме работало около 40% всего персонала группы, в том числе 70% офисных сотрудников. При этом действующие условия оплаты труда были сохранены. Сейчас на "удаленке" остаются около трети сотрудников.

В офисы "Газпром нефти" вернулись более двух третей сотрудников. "Удаленную работу продолжают те, кто находится в зоне риска в связи с хроническими заболеваниями, возрастом или семейными обстоятельствами. Для таких сотрудников дистанционный формат будет сохраняться до нормализации эпидемиологической ситуации, — сообщили в компании.

ГИБКИЕ МЕТАЛЛУРГИ

Сотрудники крупнейшего производителя стали НЛМК вернулись в офисы 17 августа, но до конца сентября они будут работать по комбинированному графику. "Это делается для того, чтобы в офисах сохранялась низкая концентрация сотрудников и выдерживалась социальная дистанция", — пояснили в компании.

Evraz также планирует использовать гибкий график после того, как постепенно начнет выводить в московский офис сотрудников с 1 сентября. Сейчас в компании на удаленной работе находится около 4,5 тысяч человек. "Решения по выходу офисного и административного персонала в дивизионах компании будут приниматься в зависимости от ситуации", — рассказали в компании.

Представитель "Норникеля" рассказал РИА Новости, что в компании с осторожностью прогнозируют возвращение в офис. "Если обстановка не ухудшится, планируем начать этот процесс с октября", — рассказали в компании. Московский офис "Норникеля" работает удаленно практически полным составом, на "удаленке" работает около 9 тысяч сотрудников.

В "Алросе" и ее дочерних компаниях удаленно трудятся около двух тысяч человек, это примерно 6% общей численности работников, в основном это административно-управленческий персонал, работу которого технически возможно выполнять из дома. Возврат к обычному режиму работы в компании также зависит от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе.

"Ситуация в Москве и Мирнинском районе Якутии, где сосредоточены основные производственные активы и штаб-квартира компании, развивается с разной скоростью. В московском офисе "возвращение" стартовало 1 июля, сейчас там могут одновременно находится до 50% от общей численности работников. В Якутии процесс затянулся, но скорее всего уже в ближайшее время часть сотрудников все-таки смогут вернуться на привычные рабочие места", — объяснили в компании.

ТРАНСПОРТ ЛАВИРУЕТ

В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщили, что на данный момент решения о выводе работников с удалённых рабочих мест принимаются непосредственными руководителями исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном регионе.

Российские автозаводы приостанавливали производство в конце марта-начале апреля, после чего на протяжении месяца постепенно возобновляли сборку машин, сохраняя меры предосторожности и оставляя часть менеджмента на удаленной работе. В июле выпуск легковых машин уже превысил прошлогодние показатели, и предприятия в большинстве своем вернулись к работе в обычном режиме.

Среди лизинговых компаний вывод сотрудников с "удалёнки" в начале сентября пока не планируется. Например, в группе "Дело" режим удалённой работы продлён на неопределённое время. "В компании продолжает работать оперативный штаб во главе с генеральным директором, который практически в ежедневном режиме оценивает изменение ситуации и отслеживает возможность выхода из удаленного режима работы. На сегодняшний день режим, введенный в середине марта, продлен на неопределенное время", — сообщили в компании.

Генеральный директор "Газпромбанк Автолизинг" Лилия Маркова сообщила, что после снятия ограничительных мер и с учетом нормализации ситуации с пандемией ряд подразделений компании уже вернулся в офис. "Тем не менее, ряд департаментов по-прежнему находится на самоизоляции. С одной стороны, это позволяет остальным сотрудникам безопасно выполнять свою работу в офисе, с другой – функционал этих направлений от "удаленки" не страдает. Решение по ним будет принято позже", — добавила она.

Автолизинговая компания "Европлан" разрешила выход сотрудников в офис еще в июне, но поэтапно. "В связи с сохраняющейся нестабильной эпидемиологической ситуацией и необходимостью соблюдать нормы социального дистанцирования, выход сотрудников на работу был организован поэтапно – с разницей в две недели. При этом в компании учитывалось мнение самих сотрудников, которым предложили выбрать, исходя из своей ситуации, выходить в офис 16 июня или отложить выход. Сегодня подавляющее большинство сотрудников заняли свои рабочие места в Москве",- рассказали в компании.