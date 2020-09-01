МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции заместителю гендиректора "Аэрофлота" Владимиру Александрову и другим трем фигурантам уголовного дела о хищении а авиакомпании 250 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Уголовное дело было возбуждено по статье "мошенничество, совершенное организованной группой".

"Обвинение в окончательной редакции в совершении указанного преступления предъявлено заместителю генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимиру Александрову, бывшему директору юридического департамента ПАО "Аэрофлот" Татьяне Давыдовой, а также адвокатам КАМО "Ваш адвокатский партнёр" Александру Сливко и Дине Кибец", — сказали в ведомстве.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Александров с Давыдовой заключили с адвокатами Сливко и Кибец пять договоров, однако выполнение работ по контрактам осуществляли сотрудники юридического департамента "Аэрофлота". В период 2016-2018 годов Александров и Давыдова перечислили на счета коллегии адвокатов не менее 250 миллионов рублей за якобы выполненные работы.

Подчеркивается, что в ходе расследования соучастники вину не признали.

Добавляется, что автомобили, недвижимость и деньги фигурантов дела арестованы. У Александрова стоимость арестованного имущества составила порядка 10 миллионов рублей.

"В настоящее время участники уголовного судопроизводства и их защитники приступили к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела. По ее завершению дело будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения", — добавили в СК.