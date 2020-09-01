МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в первом полугодии 2020 года упала на 86,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 86,4 миллиона долларов, следует из сообщения стивидорной компании.

Консолидированная выручка упала на 21,6%, до 356,6 миллиона долларов. EBITDA снизилась на 26,1%%, до 254,5 миллиона долларов. Размер денежных средств и их эквивалентов увеличился на 34,4%, до 582,7 миллиона долларов. Чистый долг группы снизился на 65,6%, до 133,2 миллиона долларов. Отношение чистого долга к EBITDA составило 0,24x против 0,62x на начало года. Рентабельность EBITDA составила 71,4% против 75,6% в аналогичном периоде прошлого года.

"Основное изменение выручки за 6 месяцев 2020 года обусловлено снижением доходов от перевалки сырой нефти, что заметно компенсировано увеличением доходов от перевалки светлых нефтепродуктов и навалочных грузов", — поясняет компания.

Активы группы увеличились на 2,75%, до 2,6 миллиарда долларов. Операционная прибыль снизилась на 24,2%, до 196,3 миллиона долларов. Прибыль до налогообложения упала на 86% и составила 59 миллионов долларов.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефть" в 2018 году консолидировала контрольный пакет акций НМТП, ей принадлежит 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт".