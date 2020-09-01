МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов — группа Globaltrans — допускает выплату дивидендов более 5 миллиардов рублей за второе полугодие 2020 года при более хорошем и сильном восстановлении рынка, сообщил в ходе конф-колла журналистам финансовый директор компании Александр Шенец.

Оператор в сообщении к итогам первого полугодия текущего года сообщал, что рассчитывает по итогам 2020 года выплатить в общей сложности около 13,3 миллиарда рублей при отсутствии значимых негативных изменений на рынке. В том числе одобренные советом директоров 8,3 миллиарда рублей за первое полугодие 2020 года, а также около 5 миллиардов рублей, запланированных за второе полугодие 2020 года.

"Я не исключаю такого варианта, что, если рынок будет наоборот восстанавливаться очень хорошо и сильно, мы, может быть, эти 5 миллиардов пересмотрим даже в большую сторону", — сказал Шенец во вторник.

Он пояснил также слова компании в сообщении о планах выплаты финальных дивидендов в увязке со "значимыми негативными изменениями на рынке". "Когда мы делаем оговорку про негативные события, то исходим из того, что на самом деле в текущем моменте не видим каких-то глобальных негативных событий, которые могли бы повлиять на наш target. Поэтому, оценивая текущую ситуацию, мы предполагаем, что цель в размере 5 миллиардов рублей достижима", — сказал финансовый директор компании.

Он отметил, что оговорка подразумевает не какие-то небольшие подвижки, а более серьезные возможные события. "Понятно, что ситуация может ухудшаться, может улучшаться. Мы говорим про какие-то серьезные события: вторая волна глобальных lockdown, что-то кардинальное, что может серьезно повлиять на финансовое состояние компании. В настоящий момент мы таких событий пока не предвидим", — заключил Шенец.

Группа Globaltrans не корректирует дивидендную политику на фоне обсуждения увеличения налога на дивиденды, в том числе договоренностей РФ с Кипром, сообщил он.

Головная компания группы Globaltrans зарегистрирована на Кипре. Минфин в начале августа сообщал, что Кипр согласился повысить до 15% налог на проценты и дивиденды в рамках налогового соглашения с Россией.

"С точки зрения дивидендной политики наши подходы не меняются. Изменения налогообложения в принципе не влияют на саму дивидендную политику. С точки зрения изменений, мы достаточно внимательно следим за теми процессами, которые идут, но на данном этапе комментировать компании пока нечего, потому что само соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром не подписано, насколько мне известно, на данный момент", — сказал Шенец.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения.

Минфин РФ уже договорился о повышении налога с Кипром и Мальтой, аналогичные предложения направлены Люксембургу и Нидерландам. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщал, что предложения о пересмотре налоговых соглашений могут быть направлены Швейцарии и Гонконгу.

Globaltrans занимается железнодорожными перевозками металлов, нефти и нефтепродуктов, угля и стройматериалов. Акции компании торгуются на LSE. Бизнесмены Никита Мишин и Андрей Филатов через свои специальные компании владеют по 11,5% оператора, Константин Николаев — 10,8%, исполнительный директор компании Александр Елисеев — 5,1%, председатель совета директоров, директор по стратегии Globaltrans Сергей Мальцев — 4%. Free float Globaltrans составляет 56,9%.