МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Ростуризму из резервного фонда правительства дополнительных 1,2 миллиарда рублей на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, сообщается на сайте кабинета министров.

"На грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма будет дополнительно выделено 1,2 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Дополнительное финансирование позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда правительства в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Гранты могут получить индивидуальные предприниматели и коммерческие организации на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с инвалидностью, покупку модульных гостиниц и оборудования для информационных центров.