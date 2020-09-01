МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. РЖД вводят проездной на нескольких маршрутах скоростных электропоездов "Ласточка", сообщила компания.

Этот проект носит название "Деловой проездной", и ранее пассажиры могли приобрести его для поездки на ряде других поездов. "По многочисленным просьбам пассажиров и для повышения доступности железнодорожных перевозок ОАО "РЖД" вводит дорожную карту "Деловой проездной" на ряде маршрутов следования скоростных электропоездов "Ласточка", — говорится в сообщении во вторник.

Услуга доступна пассажирам, регулярно путешествующим на поездах "Ласточка" формирования дирекции скоростного сообщения (филиала РЖД) по маршрутам: Москва – Иваново, Москва – Кострома, Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Бологое – Валдай/Старая Русса, Санкт-Петербург – Псков/Печоры, Санкт-Петербург – Сортавала, Псков – Великий Новгород – Петрозаводск, Таганрог – Ростов-на-Дону – Новороссийск, Ростов-на-Дону – Туапсе – Имеретинский Курорт, Ростов-на-Дону – Новороссийск/Анапа, Ярославль – Кострома. Воспользоваться картой можно на любом из перечисленных маршрутов по принципу единого проездного.

Стоимость карты зависит от количества поездок (24 или 48), класса обслуживания (бизнес, комфорт, эконом, базовый) и срока действия (90 или 180 суток). Минимальная стоимость проездного на поезда "Ласточка" начинается от 16 800 рублей и включает 24 поездки в экономическом и базовом классах обслуживания, период действия такой карты – 90 суток.

Карта является персонифицированной, поэтому возможно приобретение только индивидуального проездного документа, оформленного на владельца. "Деловой проездной" дает возможность приобретать билеты по фиксированному тарифу, позволяющему экономить до половины их стоимости, совершать поездки в любом из доступных по тарифному плану классов обслуживания, а также осуществлять возврат билетов без уплаты дополнительных сборов. Кроме того, владельцы проездного получают приветственные баллы программы "РЖД Бонус".

Купить "Деловой проездной" на поезда "Ласточка" можно на официальном сайте РЖД и в кассах дирекции скоростного сообщения в Москве и Санкт-Петербурге.