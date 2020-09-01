МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Структура расходов россиян на последней неделе августа продолжила нормализоваться: постепенно ослабевает рост трат на продукты, а расходы на услуги достигли максимума с начала пандемии коронавируса, говорится в исследовании аналитического портала Сбербанка "СберИндекс".

"В целом по итогам месяца отмечается тенденция на дальнейшую нормализацию структуры расходов. Расходы на услуги снижаются за месяц на 17,5% год к году, а по итогам последней недели — на 11,3% год к году. В терминах абсолютных величин спроса это является посткризисным максимумом", — пишут аналитики.

Кроме того, траты на продукты в августе были на 5,6% выше, чем год назад, а на неделе с 24 по 30 августа рост в годовом выражении составил только 4,6%. Расходы на непродовольственные товары за весь август выросли на 7,5%, а на прошлой неделе — на 6,6%.

В целом расходы россиян на товары и услуги за отчетную неделю выросли на 1% по сравнению с показателем годом ранее. Предварительно, траты за весь август тоже чуть больше, чем в том же месяце год назад, — на 0,2%.

Эксперты также отмечают, что индекс потребительской активности достиг посткризисного максимума на прошедшей неделе — 77,1 пункта из 100. Однако такая динамика связана с разнообразием приобретаемых россиянами товаров накануне нового учебного года, а не объемами расходов, добавляют они.

Количество работающих торговых точек растет: с 24 по 30 августа их было на 2% больше средненедельного значения февраля.