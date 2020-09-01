БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сен /ПРАЙМ/. Гватемала восстанавливает авиасообщение с 18 сентября — открывается главный аэропорт страны Аурора, сообщила национальная служба гражданской авиации.

"18 сентября мы снова встретимся, с эпидемиологическими протоколами откроется международный аэропорт Аурора", — говорится в сообщении.

Для воздушной гавани уже разработаны меры социальной дистанции и санитарной безопасности, сейчас прорабатывается вопрос об открытии медицинского центра для своевременного реагирования на подозрительные случаи COVID-19.

Гватемала закрыла воздушные границы из-за коронавируса 16 марта.

Всего в стране подтверждены 74 074 случая заболевания COVID-19, выздоровели 62 068 пациентов, скончались 2760 человек.