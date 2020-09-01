ЛОНДОН, 1 сен — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Британская авиакомпания Virgin Atlantic, испытывающая финансовые проблемы из-за кризиса COVID-19, возобновляет рейсы в Мумбаи, Дели, Тель-Авив, Лагос, Вашингтон, Лас-Вегас, Бостон и Сиэтл, следует из сообщения авиаперевозчика.

Авиакомпания намерена осенью возобновить авиарейсы из Великобритании по 17 направлениям, включая перелеты в Антигуа, Гренаду, Тобаго и Барбадос.

Начиная с июля компания возобновила рейсы в Гонконг, Нью-Йорк, Шанхай, Сан-Франциско и Майами.

Акционеры Virgin Atlantic в июле договорились с инвесторами и кредиторами о привлечении финансирования в размере около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Акционеры авиакомпании Virgin Group и Delta, а также новый привлеченный инвестор – американский хеджфонд Davidson Kempner Capital Management пообещали оказать финансовую поддержку, благодаря которой авиакомпания в 2022 году может вернуться к прибыльности. Кредиторы также предоставили авиаперевозчику отсрочку по кредитам более чем на 450 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за кризиса, вызванного COVID-19, Virgin Atlantic сократила 3,55 тысячи сотрудников.

Virgin Atlantic была основана в 1984 году, 49% акций принадлежит американской авиакомпании Delta Air Lines. В 2019 году компания перевезла 5,4 миллиона пассажиров. Штат сотрудников Virgin Atlantic и дочерней туристической компании Virgin Atlantic Holidays насчитывает около 6,5 тысячи человек.